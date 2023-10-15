Резервный борт «Якутии» по пути в Читу вынужденно сел в Хабаровске

Лайнер авиакомпании «Якутия» по пути в Читу вынужденно сел в аэропорту Хабаровска. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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В субботу, 14 октября, из Владивостока в Читу с 80-ю пассажирами на борту вылетел лайнер Superjet 100. Из-за неисправности левого двигателя самолет вынужденно вернулся на аэродром вылета.

В воскресенье авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт. Лайнер благополучно покинул Читу. Через некоторое время он из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя был вынужден завершить полет и сел в аэропорту Хабаровска.

Посадка прошла благополучно. Пассажиры самолета в настоящее время размещены в гостинице.