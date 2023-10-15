Бывшая жена обокрала участника СВО на три миллиона рублей и пропала

В Красноярске женщина сняла со счета бывшего мужа, который участвовал в специальной военной операции (СВО) и получил ранение, три миллиона рублей и пропала. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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По его сведениям, эти средства 36-летнему россиянину передали летом, когда он лежал в больнице на лечении. Как пояснил мужчина, сумма складывалась из денег за отправку в зону боевых действий и компенсации за ранение.

По версии военного, деньги незаконно присвоила себе его бывшая супруга. Как утверждает боец, ее карта была привязана к его счету. Версию россиянина разделяют и следователи, выяснила Baza. Они возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Бывшую жену военнослужащего уже объявили в розыск.