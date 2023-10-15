Супругу журналиста Sputnik переведут из реанимации в обычную палату

Супругу журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи Олесю Акифи, раненую при атаке беспилотника на Белгородскую область, переведут из реанимации в обычную палату, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях 15 октября.

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Гладков сообщил, что у девушки очень сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка.

«После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние все еще оценивается как стабильно тяжелое», — написал он.

В пятницу пострадавшей сделали переливание крови. Восстановление займет не менее полугода, девушке фактически придется снова учиться ходить, рассказал Гладков.

«Поэтому врачи планируют уже через несколько дней перевести женщину из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию и тем самым максимально сократить реабилитационный период», — сообщил глава региона.