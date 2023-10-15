Пассажирский поезд сошел с рельсов в 100 км от границы России и КНР

СМИ: пассажирский поезд сошел с рельсов в 100 км от границы РФ и КНР
В районе уезда Суньу, находящегося в 100 километрах от российско-китайской границы, сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Харбин-Хэйхэ. Об этом пишет портал Biang.ru.
Инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, примерно в 04:00 (11:00 мск). По предварительным данным, пассажиры и железнодорожники в ЧП не пострадали.
По данным портала, «с рельсов сошли первые четыре вагона состава и тепловоз».
Ведется расследование причин и обстоятельств аварии. Специалисты приступили к восстановительным работам.
Напомним, что в четверг, 12 октября, в восточной части Индии в штате Бихар с рельсов сошли 12 вагонов пассажирского поезда. Погибли четыре человека, пострадали 60 пассажиров.
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