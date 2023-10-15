Пассажирский поезд сошел с рельсов в 100 км от границы России и КНР

В районе уезда Суньу, находящегося в 100 километрах от российско-китайской границы, сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Харбин-Хэйхэ. Об этом пишет портал Biang.ru.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, примерно в 04:00 (11:00 мск). По предварительным данным, пассажиры и железнодорожники в ЧП не пострадали.

По данным портала, «с рельсов сошли первые четыре вагона состава и тепловоз».

Ведется расследование причин и обстоятельств аварии. Специалисты приступили к восстановительным работам.