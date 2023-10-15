В ДР Конго сообщили о гибели 30 человек при крушении судна

По меньшей мере 30 человек погибли и еще 167 пропали без вести при опрокидывании судна на реке Конго в районе города Мбандака на северо-западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения и по гуманитарным вопросам провинции Экваториальная Дидье Мбула.