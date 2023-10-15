Семилетнему мальчику сломали позвоночник в петербургской школе

В Санкт-Петербурге семилетнему мальчику сломали позвоночник на перемене в школе. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет 78.ru.

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Инцидент произошел в Приморском районе города. Пострадавший рассказал, что во время перемены одноклассники схватили его за руки и за ноги и бросили спиной на стол.

После удара ребенок стал жаловаться на боль в области шеи — родители отвели его в больницу. Медики диагностировали у него компрессионный перелом седьмого позвонка, состояние оценили как удовлетворительное.