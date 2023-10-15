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Mash: у военного самолета, летевшего в Петербург, в воздухе загорелась кабина

У самолета Ан-12, летевшего из Сызрани в Санкт-Петербург, загорелась кабина. Об этом сообщает Mash.

СМИ: у военного самолета, летевшего в Петербург, в воздухе загорелась кабина
© РИА Новости

«Кабина загорелась в военно-транспортном Ан-12, летевшем из Сызрани в Санкт-Петербург», — передают авторы канала.

По предварительной версии причиной стало замыкание проводки. Самолет удалось успешно посадить в Сызрани, откуда он изначально и вылетел.

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URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

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