Два человека погибли при землетрясении магнитудой 6,4 в Афганистане

Два человека погибли, еще 125 пострадали во время землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает газета Hasht-e Subh Daily, ссылаясь на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Магнитуда подземных толчков составила 6,4, очаг залегал на глубине 10 км.

Как отмечают журналисты, пострадавших при землетрясении доставили в больницу Герата. Кроме того, стихия нанесла большой материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-западе Афганистана. Эпицентр стихийного бедствия находился в 34 километрах от города Герат. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позднее в 28 километрах к северо-западу от Герата произошло еще одно землетрясение.

7 октября на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его эпицентр находился в 42 км к северо-западу от Герата. В результате на территории провинции было разрушено несколько деревень, по меньшей мере 2445 человек погибли. Еще 2440 жителей получили ранения.