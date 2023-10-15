В Луганске прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Readovka. Как отмечается, над местом ЧП поднимается черный дым. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

По данным канала, на текущий момент неизвестно, что именно привело к взрыву. Также нет информации о возможных пострадавших или жертвах.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили о том, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на российские регионы. По данным ведомства, всего сбили 27 дронов, 18 из них перехвачены над Курской областью и два уничтожены в воздухе над Белгородской.