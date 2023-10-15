У летевшего в Нижневартовск самолета Utair произошла поломка в двигателе

Авиакомпания Utair прервала рейс Ижевск — Нижневартовск из-за выбитого генератора правого двигателя. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«Авиакомпанией Utair 15 октября был прерван взлет самолета B-737-400, RA-73068, рейс UTA-6441 Ижевск — Нижневартовск. По докладу экипажа выбит генератор правого двигателя. Полосу освободил самостоятельно. Метеоусловия: видимость более десяти километров, температура воздуха семь градусов», — сообщает сервис AVIAINCIDENT.

Ранее 29 сентября был прерван рейс самолета авиакомпании Utair, который следовал из Москвы в Ереван. Это произошло из-за больного пассажира на борту. Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета.