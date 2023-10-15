Поиски ранее объявленной погибшей в Непале российской альпинистки продолжат

Информация об обнаружении тела российской альпинистки Надежды Оленевой не в полной мере соответствует действительности, рассказал пресс-секретарь посольства России в Непале Александр Ивашёв. Он добавил, что поиски продолжаются, пишет РИА «Новости».

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Накануне в СМИ появилась информацию о неудачном восхождении российской группы альпинистов на гору Дхаулагири в Непале.

Альпинисты вышли из лагеря на высоте 6050 метров и через 4 часа достигли высоты 6700 метров, где занялись обустройством временного лагеря. Через некоторое время группа сообщила, что Оленева сорвалась.

Спасатели начали поиски россиянки. В воскресенье, 15 октября, появились публикации об обнаружении ее тела.

Ивашев отметил, что было обнаружено место, куда девушка упала. Кроме того, при облете члены группы заметили тело неизвестного или неизвестной.

«Подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным», — пояснил представитель дипмиссии.