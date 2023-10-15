Уголовное дело возбуждено в отношении победителя шоу «Танцы»

Танцор Дмитрий Щебет стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На победителя шоу «Танцы» возбудили уголовное дело по 228 статье Уголовного кодекса за хранение наркотиков. Дмитрия Щебета задержали в Москве 14 октября.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с танцором на Звенигородском шоссе, мужчина находился на заднем сиденье, при досмотре у артиста нашли пакетик с марихуаной общим весом около 10 граммов, ему может грозить до трех лет колонии.