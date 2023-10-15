В Волго-Каспийском морском канале сел на мель следовавший в Иран сухогруз

"15 октября в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Каспиан, Исламская Республика Иран, груз - кукуруза, 2 947 тонн", - говорится в сообщении, с уточнением, что судовой ход на ВКМСК не нарушен.