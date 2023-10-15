В Афганистане произошло землетрясение магнитудой свыше 6

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,4 в Афганистане в 6:36 по мск. Данные о нем размещены на сайте центра.

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Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 36 км к северо-северо-западу от Герата. Землетрясение ощутили не менее 50 человек, однако о разрушениях и пострадавших не сообщается.

После этого мощного толчка был зафиксирован еще один, с магнитудой 5,6.

Позднее там было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.