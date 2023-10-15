Тело сорвавшейся в расщелину альпинистки из России нашли в горах Непала

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Альпинистку из Перми Надежду Оленеву нашли погибшей в горах Непала. Об этом 15 октября сообщили члены группы девушки на специализированном альпинистском сайте Mountain.ru. Тело мастера спорта, многократной чемпионки страны по альпинизму, увидели утром в воскресенье с вертолета в горном массиве Дхаулагири.

«Утром был облет. Увидели тело с вертолета», - уточнили друзья погибшей.

Также они рассказали, что группа выдвинулась на гору Дхаулагири утром 14 октября. Шли по известному маршруту на маленьком расстоянии друг от друга. Когда дошли до расположенного на высоте 6680 метров лагеря, обнаружили пропажу девушки.

«Минут через пять Расим пошел посмотреть, где Надя, так как она шла рядом, а Нади нет. Увидели ее палку и следы скольжения по фирну. Пошли искать по следам вниз. Через 200 метров склон, заканчивающийся сераками и ледопадом, стал круче. Параллельно небо затянуло облакам»", - рассказали альпинисты.

Тогда они спустилась в базовый лагерь и вызвали спасателей. Надеялись, что Надежда выжила, ведь у нее были с собой аптечка и спальный мешок. Однако после утреннего облета стало ясно, что спастись альпинистке не удалось.