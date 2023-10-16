Водителя-экспедитора Ozon поймали с наркотиками под Воронежем

Водителя-экспедитора Ozon на автомобиле с нецензурной надписью поймали с тремя килограммами наркотиков под Воронежем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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По информации Telegram-канала, 21-летнего водителя-экспедитора на автомобиле с нецензурными наклейками остановили на трассе Р-22 Москва - Астрахань. Сотрудники ДПС обнаружили в багажнике машины под запасным колесом восемь свертков, предположительно с мефедроном. Общий вес наркотических веществ составил три килограмма.