В Нью-Йорке арестовали русскоязычного депутата горсовета из Брайтона

Депутат городского совета Нью-Йорка, представляющая Брайтон-бич Инна Верников была арестована за то, что пронесла оружие на митинг в поддержку Палестины. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с хранением оружия, при этом женщину отпустили после беседы со следователем.

Согласно законам штата Нью-Йорк, владельцы оружия, которые имеют лицензию, не могут проносить его в некоторые места, в том числе на акции протеста, а также на территорию школ и вузов.