Жену известного советского историка права Исаева обманула сиделка

Сиделка из Таджикистана обманула на 900 тысяч рублей супругу известного ученого, историка права Игоря И. Мигрантка потратила деньги на заказы с Wildberries. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, за 73-летней женщиной ухаживала 26-летняя сиделка Сабрина. Она жила вместе с пенсионеркой и получала за свою работу 60 тысяч рублей в месяц. Девушка узнала, что у нанимательницы есть банковская карта, на которую ежемесячно поступают проценты от вклада — 230 тысяч рублей.

Сабрина самовольно воспользовалась данными карты и за несколько месяцев потратила 886 тысяч рублей на заказы в интернет-магазине.

Обман раскрыл супруг пенсионерки, проверивший ее счёт. Он написал заявление в полицию. Девушка созналась, что украла деньги, её задержали.