В городе Дюздже на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9. Данные приводит республиканское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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В Словакии произошло самое сильное за 80 лет землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в 19:57 по местному времени (совпадает с мск). Очаг залегал на глубине 5,39 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.