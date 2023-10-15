На северо-западе Турции произошло землетрясение
В городе Дюздже на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9. Данные приводит республиканское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В Словакии произошло самое сильное за 80 лет землетрясение
Подземные толчки зафиксировали в 19:57 по местному времени (совпадает с мск). Очаг залегал на глубине 5,39 километра.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
На северо-западе Аргентины 10 октября произошло землетрясение магнитудой 6. Эпицентр находился в 171 километре от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй с населением 300 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».