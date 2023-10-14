Суд разрешил москвичу оставить пять кошек вопреки жалобам соседей

Москвичу позволили оставить в квартире пятерых кошек, несмотря на жалобы соседей на запах мочи и шум, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. Владельцу животных не с первого раза удалось убедить суд разрешить оставить питомцев у себя. При этом мужчину обязали провести уборку и дезинфекцию жилья.

С иском в суд обратилась соседка владельца домашних животных, которая пожаловалась, что запах кошачьей мочи из его квартиры создает для всех жильцов невыносимые условия проживания.

По ее словам, «из подъезда через вентиляционные каналы, смежную стену, пол и окна постоянно проникает специфический и невыносимый для нормального проживания человека запах экскрементов кошек, слышны их внезапное мяуканье и ор в любое время суток».

В квартиру наведались сотрудники комиссии «Жилищника», и в итоге иск соседки суд удовлетворил. Помимо очистки помещений, где проживал мужчина с кошками, ему было предписано их оттуда убрать.

Тогда москвич обратился в Мосгорсуд и объяснил, что уже начал ремонт, животных у него всего пять, а котов он кастрировал, чтобы избежать запаха. В итоге апелляционная инстанция пошла ему навстречу, сославшись на закон «Об ответственном обращении с животными».