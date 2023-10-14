Российского дипломата нашли мертвым в турецком отеле

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец скончался в Турции. Его тело обнаружили в стамбульском отеле, сообщает Hurriyet.

© МИД РФ

Накануне 61-летний Кобринец приехал в Стамбул и остановился в отеле в районе Таксим. Планировалось, что он будет участвовать во встрече с послами.

Однако в субботу утром Кобринец на встречу не пришел. Коллеги не смогли связаться с ним и попросили о помощи представителей отеля. Сотрудники гостиницы вошли в номер и увидели дипломата неподвижно лежащим в постели. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть.

По предварительным данным следствия, дипломат умер от сердечного приступа.

Полиция начала расследование инцидента. Тело доставлено в морг института судебной медицины для установления точной причины смерти.

В МИД РФ подтвердили факт смерти Кобринца.

«Ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов родины», — сказано в сообщении ведомства.

Николай Сергеевич Кобринец работал в системе МИД на различных должностях. В 2006-2011 годах являлся заместителем постпреда России при ЕС.

В 2012-2019 годы был заместителем директора Департамента международного сотрудничества правительства РФ.