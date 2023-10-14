Российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале

Российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину Гималаев на высоте около 7 км. Спортсменка пропала без вести, начались её поиски, сообщает непальское издание Himalayan Times.

По данным источников издания, альпинистка пропала сегодня утром, упав в расщелину на высоте более 6000 метров на горе Дхаулагири. Этот горный массив находится в центральной части Непала, в южном отроге Главного Гималайского хребта.

«Она упала в расщелину с высоты около 6680 метров», – сказали источники.

Известно, что группа российских альпинистов из трех человек пыталась подняться на Дхаулагири, не используя базовый лагерь и поддержку шерп (горных проводников и носильщиков).

Товарищи по команде 38-летней Надежды Оленевой – Роман Абилдаев и Радом Кашапов – сейчас находятся в горах. Начались поиски пропавшей.