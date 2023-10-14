Крупный пожар произошел в промзоне на востоке Москвы
На востоке Москвы произошло возгорание здания в промышленной зоне. Об этом в субботу, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Загорелось здание по адресу 1-й Иртышский проезд, дом № 1, строение 18. Огонь распространился от мусора и покрышек. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, сейчас его площадь составляет 120 квадратных метров.
Установление обстоятельств пожара на востоке Москвы находится под контролем Преображенской межрайонной прокуратуры. В настоящее время идет тушение возгорания, сообщила собеседница «ВМ».
12 октября возгорание произошло в здании по адресу Варшавское шоссе, 170г. До прибытия пожарных специалистов из здания произвели самостоятельную эвакуацию порядка 20 человек.
Позднее огонь полностью ликвидировали. О причинах возгорания станет известно после пожарно-технической экспертизы.