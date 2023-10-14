Во Франции задержали 11 человек по делу об убийстве учителя

По сообщению агентства Agence France-Pressе (AFP), количество задержанных по делу о нападении на лицей во французском городе Аррас увеличилось до одиннадцати человек. По данным агентства, личность еще одного задержанного и его роль в атаке на школу не раскрывается.

«К настоящему моменту восемь задержанных находятся в антитеррористическим отделе (SDAT) Национального управления судебной полиции, еще трое - в Главном управлении внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка)», - сообщили в ТАСС со ссылкой на AFP.

Уточняется, что в основном были задержаны родственники преступника, в том числе речь идет о брате нападавшего, он отбывает срок за участие в террористической группировке. Известно, что на момент трагедии убийца учителя был занесен в список S, в него попадаю личности, которые представляют угрозу безопасности Франции.