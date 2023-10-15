Резервный борт из Владивостока вынужденно приземлился в Хабаровске

Резервный борт, отправленный авиакомпанией "Якутия" для пассажиров рейса Владивосток - Чита вместо совершившего аварийную посадку в аэродроме вылета, вынужденно приземлился в Хабаровске. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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"15 октября самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток - Чита, совершил вынужденную посадку на аэродроме города Хабаровск из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются", - сообщили в ведомстве.

На время ожидания вылета в Читу пассажиры размещены в гостинице.

По обоим фактам проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).