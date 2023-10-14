SHOT: Под Хабаровском подожгли здание суда

Telegram-канал сообщил о поджоге здания суда в Хабаровском крае. Пожар подтвердила прокуратура, однако официальной информации о поджоге пока нет.

Инцидент произошёл ночью 14 октября в поселке Ванино. Там загорелось здание мирового суда, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Пожар на площади 10 квадратов полностью ликвидировали. Прокуратура опубликовала видео, на котором видны последствия происшествия.

На место происшествия выезжал прокурор Ванинского района Константин Савин.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал Shot (без указания на источник информации) сообщает, что «здание суда попытались поджечь коктейлем Молотова».

По данным канала, неизвестный бросил емкость с горючей жидкостью в окно здания около 2.30. Полностью сгорело одно из помещений, повреждены рольставни окна на первом этаже.