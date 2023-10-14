На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км

"Эксплозии (выбросы вулканического материала на поверхность - прим. ТАСС) подняли пепел вулкана Ключевской на 5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 25 км на восток-юго-восток от вулкана. Его активность опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.