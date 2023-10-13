Reuters подтвердило гибель своего журналиста на юге Ливана

Агентство Reuters подтвердило, что погиб его журналист, который работал на юге Ливана .

"С глубоким прискорбием мы узнали, что наш видеограф Иссам Абдалла был убит", - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

"Мы срочно ищем дополнительную информацию, работаем с властями региона и оказываем поддержку членам семьи и коллегам Иссама", - указали в Reuters.

Ранее телеканал Al Manar сообщил, что в районе Альма-эш-Шааб в Ливане под обстрел попала машина с журналистами, где находились фотокорреспонденты нескольких информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. В результате погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работающий на агентство Reuters, еще двое получили ранения и доставлены в госпиталь.