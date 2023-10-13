Народная артистка Дроздова отдала мошенникам 4,8 млн рублей

Народная артистка России и профессор кафедры сольного пения Петербургской консерватории Надежда Дроздова отдала мошенникам 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Отмечается, что злоумышленники использовали распространённую схему со «звонком из ФСБ». При этом мошенники были настолько убедительны, что 80-летнюю женщину не смогли отговорить от снятия наличных даже сотрудники банка, которые сразу заподозрили неладное и несколько дней пытались объяснить артистке схему обмана.

Под влиянием злоумышленников Дроздова обналичила 3,6 миллиона рублей, после чего передала их мошенникам через курьера. При этом женщина сама рассказала преступникам, что у неё осталось ещё 1,2 миллиона — мошенники поспешили убедить артистку отдать и эти деньги.

Спустя какое-то время женщина всё же поняла свою ошибку и обратилась в полицию. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.