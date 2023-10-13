Народная артистка Дроздова отдала мошенникам 4,8 млн рублей
Народная артистка России и профессор кафедры сольного пения Петербургской консерватории Надежда Дроздова отдала мошенникам 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Отмечается, что злоумышленники использовали распространённую схему со «звонком из ФСБ». При этом мошенники были настолько убедительны, что 80-летнюю женщину не смогли отговорить от снятия наличных даже сотрудники банка, которые сразу заподозрили неладное и несколько дней пытались объяснить артистке схему обмана.
Под влиянием злоумышленников Дроздова обналичила 3,6 миллиона рублей, после чего передала их мошенникам через курьера. При этом женщина сама рассказала преступникам, что у неё осталось ещё 1,2 миллиона — мошенники поспешили убедить артистку отдать и эти деньги.
Спустя какое-то время женщина всё же поняла свою ошибку и обратилась в полицию. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее московская пенсионерка потеряла 12 миллионов рублей и две квартиры из-за действий мошенников.