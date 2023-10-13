Фотограф Reuters погиб при обстреле со стороны израильских войск на юге Ливана

Израильские войска открыли огонь из танковых орудий по окрестностям населенных пунктов на юге Ливана в ходе ответных ударов после вооруженной вылазки палестинских радикалов.

Как передал телеканал Al-Manar, в районе Альма-эш-Шааб под обстрел попала машина с журналистами, где находились фотокорреспонденты ряда информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. В результате погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работающий на агентство Reuters, еще двое получили ранения и доставлены в госпиталь.