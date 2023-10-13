Бывшего моряка ВМФ РФ приговорили к 16 годам строгого режима за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил 16 годам колонии строгого режима бывшего военнослужащего Военно-морского флота России Егора Тюкина за государственную измену. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Отмечается, что приговор был вынесен ещё 21 сентября, однако решение суда было объявлено только сегодня. Из-за секретных материалов в деле разбирательство прошло в закрытом режиме. Помимо заключения, Тюкина также лишили воинского звания. Сам бывший моряк свою вину признал только частично.