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В Башкирии медведица напала на женщину

Женщина госпитализирована с травмами в Башкирии после нападения медведицы, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности председателя госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

В Башкирии медведица напала на женщину
© Unsplash

"Поступило сообщение о том, что в Ишимбайском районе в селе Петровское медведица напала на женщину. На место происшествия оперативно выехали представители местной администрации и сотрудники полиции. В результате нападения пострадала женщина 1967 года рождения", - написал Первов.

По его словам, женщину с различными травмами госпитализировали в Ишимбайскую центральную районную больницу.

"Медведица была замечена с медвежатами", - добавил Первов.