Источник рассказал подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции

Брат напавшего на лицей во французском Аррасе был судим во Франции за публикацию в социальных сетях материалов ИГИЛ*. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта во французском Аррасе. Перед нападением он прокричал «Аллах Акбар!». В результате инцидента один человек погиб, еще несколько получили ранения. Нападавшего задержали, а через время у другой школы арестовали его брата.