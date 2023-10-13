Источник рассказал подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции
Брат напавшего на лицей во французском Аррасе был судим во Франции за публикацию в социальных сетях материалов ИГИЛ*. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.
«Это Мовсар Могушков, ранее он был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГИЛ», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что семья задержанных пыталась получить во Франции политическое убежище. По словам источника «РИА Новости», они являются выходцами Ингушетии.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта во французском Аррасе. Перед нападением он прокричал «Аллах Акбар!». В результате инцидента один человек погиб, еще несколько получили ранения. Нападавшего задержали, а через время у другой школы арестовали его брата.
*запрещенная в РФ террористическая организация