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Источник рассказал подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции

Брат напавшего на лицей во французском Аррасе был судим во Франции за публикацию в социальных сетях материалов ИГИЛ*. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции
© globallookpress.com

«Это Мовсар Могушков, ранее он был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГИЛ», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что семья задержанных пыталась получить во Франции политическое убежище. По словам источника «РИА Новости», они являются выходцами Ингушетии.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта во французском Аррасе. Перед нападением он прокричал «Аллах Акбар!». В результате инцидента один человек погиб, еще несколько получили ранения. Нападавшего задержали, а через время у другой школы арестовали его брата.

*запрещенная в РФ террористическая организация

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