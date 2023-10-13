Студент впал в кому на американских горках в Москве

В Москве 18-летний студент впал в кому, когда катался на американских горках. Об этом сообщает SHOT.

«Ему стало плохо во время катания. Когда аттракцион остановился, парень уже был в состоянии клинической смерти», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в парке «Остров мечты» — именно туда отправился студент колледжа вместе с друзьями.

Компания молодых людей выбрала для катания одну из самых страшных горок — «Полет в тоннеле». Экстремальный аттракцион предполагает, что поезд мчится по «убежищу черепашек-ниндзя» на скорости 80 км/ч с мертвыми петлями и подъемами на высоту 24 метра.

По словам матери пострадавшего, в темном тоннеле он проглотил язык. После остановки аттракциона сотрудники парка пытались оказать ему помощь и вызвали скорую. Медики, которые прибыли на место, выявили у молодого человека отек головного мозга и внезапную клиническую смерть.

В настоящее время врачи борются за его жизнь в отделении реанимации. Состояние студента колледжа оценивается как тяжелое.

Как пишет SHOT, ранее проблем со здоровьем у молодого человека не выявляли. Сообщается, что он на регулярной основе занимается спортом.