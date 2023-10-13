Озвучено число погибших при взрыве в мечети Афганистана
В результате взрыва во время пятничной молитвы в мечети города Пули-Хумри в Афганистане, по предварительным данным, погибли не менее 17 человек. Об этом пишет в своем Telegram-канале информационное агентство Aamaj News.
Ранее появилась информация, что недалеко от мечети в афганской провинции Баглан, которая расположена на северо-востоке страны, зафиксирован мощный взрыв.
По данным источников издания, взрыв произошел в шиитской мечети «Имам Заман». В результате погибли 17 человек и не менее 50 получили ранения.
На кадрах, опубликованных каналом, видны следы крови.
Ранее взрыв прогремел у мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан. Это произошло утром, когда прихожане собрались по случаю праздника в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Власти предполагают, что его мог устроить террорист-смертник, ведется расследование.