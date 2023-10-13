Озвучено число погибших при взрыве в мечети Афганистана

В результате взрыва во время пятничной молитвы в мечети города Пули-Хумри в Афганистане, по предварительным данным, погибли не менее 17 человек. Об этом пишет в своем Telegram-канале информационное агентство Aamaj News.

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Ранее появилась информация, что недалеко от мечети в афганской провинции Баглан, которая расположена на северо-востоке страны, зафиксирован мощный взрыв.

По данным источников издания, взрыв произошел в шиитской мечети «Имам Заман». В результате погибли 17 человек и не менее 50 получили ранения.

На кадрах, опубликованных каналом, видны следы крови.