Подозреваемым в нападении на школу во Франции оказался выходец из Чечни

Подозреваемым в нападении на школу во Франции оказался 20-летний выходец из Чечни, также задержан его брат, сообщило издание Pariesen.

Брата подозреваемого в нападении на школу в городе Аррас на севере Франции задержали у другой школы, пишет Pariesen, передает РИА «Новости».

В результате нападения на школу по французском Аррасе погиб учитель литературы, еще один педагог находится в реанимации. Также пострадал охранник, он получил множественные ножевые ранения, его состояние оценивается как критическое.

Источник в полиции сообщил изданию, что во время атаки нападавший прокричал «Аллах Акбар!». Отмечается, что он родился в России и числится в списке представляющих угрозу госбезопасности лиц.