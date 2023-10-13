Мужчина на скутере упал с эстакады на севере Москвы
На севере Москвы мужчина на скутере упал с эстакады.
Как сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах, дорожный инцидент произошел на 77-м километре МКАД в районе Западное Дегунино.
По словам собеседника, транспортное средство упало на проезжую часть. В результате происшествия есть пострадавшие.
О причинах аварии информации не поступало. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб, которым предстоит это выяснить.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы мужчина упал в строительный котлован глубиной около 15 метров.