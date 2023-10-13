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Мужчина на скутере упал с эстакады на севере Москвы

На севере Москвы мужчина на скутере упал с эстакады.

Мужчина на скутере упал с эстакады на севере Москвы
© ТАСС

Как сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах, дорожный инцидент произошел на 77-м километре МКАД в районе Западное Дегунино.

По словам собеседника, транспортное средство упало на проезжую часть. В результате происшествия есть пострадавшие.

О причинах аварии информации не поступало. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб, которым предстоит это выяснить.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы мужчина упал в строительный котлован глубиной около 15 метров.