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Мощный взрыв произошел недалеко от мечети в афганской провинции Баглан

Недалеко от мечети в афганской провинции Баглан, которая расположена на северо-востоке страны, зафиксирован мощный взрыв. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Мощный взрыв произошел недалеко от мечети в афганской провинции Баглан
© Unsplash

Как уточняется, взрыв прогремел возле молитвенной комнаты Имама Замана в городе Пул-Хумри.

В публикации говорится, что инцидент произошел в ходе пятничной молитвы.

К настоящему моменту данных о пострадавших и жертвах пока нет.

Ранее РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какара сообщило, что как минимум 11 человек погибли в результате теракта в пограничной с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

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