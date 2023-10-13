Мощный взрыв произошел недалеко от мечети в афганской провинции Баглан
Недалеко от мечети в афганской провинции Баглан, которая расположена на северо-востоке страны, зафиксирован мощный взрыв. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.
Как уточняется, взрыв прогремел возле молитвенной комнаты Имама Замана в городе Пул-Хумри.
В публикации говорится, что инцидент произошел в ходе пятничной молитвы.
К настоящему моменту данных о пострадавших и жертвах пока нет.
Ранее РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какара сообщило, что как минимум 11 человек погибли в результате теракта в пограничной с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
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