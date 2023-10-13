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Рабочий погиб в результате падения бетонной плиты на северо-востоке Москвы

Рабочий погиб после падения бетонной плиты во время ремонта здания в столичном районе Марьина Роща. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Рабочий погиб в результате падения бетонной плиты в Москве
© РИА Новости

«На ул. Стрелецкая при проведении ремонтных работ нежилого помещения произошло обрушение бетонной плиты, которая упала на рабочего. 25-летний мужчина погиб на месте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего, а также контролирует ход и результаты процессуальной проверки.