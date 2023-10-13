Мужчина с холодным оружием напал на людей в школе в городе Аррас на севере Франции, убив одного преподавателя и ранив несколько человек. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Инцидент произошел около 11:00 (12:00 мск) в средней школе Гамбетта. По данным канала, мужчина прокричал «Аллах Акбар» и набросился с ножом на людей. Мотивы его поступка пока неизвестны, как и личности и состояние пострадавших.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что подозреваемый задержан — это 20-летний молодой человек чеченского происхождения. Полицейские также задержали его брата. Подробности инцидента выясняются.