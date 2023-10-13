Мужчина с холодным оружием убил учителя в школе на севере Франции
Мужчина с холодным оружием напал на людей в школе в городе Аррас на севере Франции, убив одного преподавателя и ранив несколько человек. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Инцидент произошел около 11:00 (12:00 мск) в средней школе Гамбетта. По данным канала, мужчина прокричал «Аллах Акбар» и набросился с ножом на людей. Мотивы его поступка пока неизвестны, как и личности и состояние пострадавших.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что подозреваемый задержан — это 20-летний молодой человек чеченского происхождения. Полицейские также задержали его брата. Подробности инцидента выясняются.
Напомним, что в феврале 2023 года во французском департаменте Па-Де-Кале ученик напал с ножом на учительницу. Инцидент произошел в средней школе Сен-Тома-д'Аквин. Школьник ударил женщину в грудь ножом, в результате у нее произошла остановка сердца и дыхания.