В Москве дерево рухнуло на выгуливавшую собаку женщину. Видеозапись происшествия на 2-й Рощинской улице в центре столицы, опубликовал Telegram-канал MSK1.RU.

На кадрах с камеры видеонаблюдения дерево падает в тот момент, когда женщина находится на расстоянии нескольких метров от него. Россиянка пытается убежать, однако оказывается придавленной стволом. Находившиеся на улице люди бросаются ей на помощь.

В результате ЧП женщина получила тяжелую травму позвоночника.