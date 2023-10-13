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РИА Новости: оба сухогруза с зерном повреждены после аварии в Мраморном море

Оба сухогруза с зерном, которые столкнулись в Мраморном море, получили повреждения, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

В Мраморном море столкнулись сухогрузы с зерном из Украины и России
© RT на русском

Собеседник рассказал, что 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 м, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод.

Никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано, отметил он.

Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе — под флагом Панамы.