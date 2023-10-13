В Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России

Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, следовавшим из России
Два сухогруза столкнулись в Мраморном море. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
По словам собеседника агентства, столкновение произошло между 122-метровым судном Haje Halimen и 169-метровым Asomatos возле острова Мармара. Первый сухогруз под флагом Коморских островов следовал с пшеницей на борту из украинского порта Измаил в Валенсию. Второй, под флагом Панамы, перевозил зерно из российского порта Кавказ в израильский Ашдод.
В результате происшествия никто не пострадал, судна получили материальный ущерб — на снимках с места видно, что часть палубы Haje Halimen разрушена. Экологического ущерба от инцидента не допущено.
Напомним, что 7 октября в проливе Дарданеллы у следовавшего из Греции на Украину сухогруза Mitsos сломался двигатель. Судно отбуксировали к морской стоянке в районе Бозджаада.