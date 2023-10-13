В Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России

Два сухогруза столкнулись в Мраморном море. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

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По словам собеседника агентства, столкновение произошло между 122-метровым судном Haje Halimen и 169-метровым Asomatos возле острова Мармара. Первый сухогруз под флагом Коморских островов следовал с пшеницей на борту из украинского порта Измаил в Валенсию. Второй, под флагом Панамы, перевозил зерно из российского порта Кавказ в израильский Ашдод.

В результате происшествия никто не пострадал, судна получили материальный ущерб — на снимках с места видно, что часть палубы Haje Halimen разрушена. Экологического ущерба от инцидента не допущено.