Учитель по кибербезопасности отдал мошенникам 4 млн рублей

Преподаватель кемеровского вуза попался на удочку махинаторов, набрал кредитов, продал иномарку и отдал все деньги аферистам.

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51-летний кемеровчанин, который преподает кибербезопасность в техническом вузе, оказался неспособен позаботиться о самом себе.

По данным полиции, мужчине позвонил неизвестный, который назвался силовиком и рассказал о происках махинаторов в учебном заведении.

– Он сообщил, будто в учебном заведении, работником которого тот является, злоумышленники продают мошенникам персональные данные преподавателей. Затем горожанину позвонила якобы специалист банка, которая пояснила, что сейчас ей необходимо будет "понизить кредитный потенциал", – сказали в кузбасском МВД.

Девушка убедила жертву, что нужно набрать как можно больше кредитов и перевести деньги на "безопасный" счет. И таким образом якобы можно перехитрить хакеров.

Преподаватель повелся на байку и стал массово брать займы в банках. Также педагог продал свой Renault Logan и затем сделал 20 переводов, отдав аферистам около 4 млн рублей. Когда мужчина осознал обман, было слишком поздно.