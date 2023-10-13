В Красноярске возбуждено дело после смерти ребенка в семье сыроедов

В Красноярске умер ребенок из-за действий родителей – они исключили из рациона ребенка многие продукты, а также не обращались к врачам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

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Супружеской паре – 35-летнему жителю Красноярска и его 36-летней жене – предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).

В сообщении говорится, что с момента рождения девочки родители решили полностью отказаться от медицинской помощи ребенку, не наблюдали ее у врачей.

При этом они обращались только к специалистам нетрадиционной медицины. Весной текущего года у девочки началась простуда, однако родители лечили ее самостоятельно, не прибегая к помощи врачей. Спустя два дня девочка скончалась.

Кроме того, ребенок не питался своевременно, заявили в ведомстве. Из рациона питания девочки родители исключили мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. Это привело к развитию у ребенка хронического расстройства питания, анемии.

У супругов есть еще две дочери семи и четырех лет. В Следственном комитете заявили, что органами системы профилактики семья взята на контроль, принято решение о необходимости защиты прав и интересов несовершеннолетних. Также начата процедура по ограничению родительских прав.