Задержаны подозреваемые в хищении 1 млн у экс-спортсменки Тимошининой

"По подозрению в хищении у Светланы Тимошининой 1 млн рублей задержаны двое подозреваемых - молодые люди в возрасте 18 и 19 лет, их роль и место в преступлении устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

29 сентября стало известно, что 50-летняя Тимошинина стала жертвой мошенников, отдав им около 1 млн рублей через курьера в центре Москвы. Спортсменке пришло сообщение якобы с официального аккаунта президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. В тексте было сказано, что скоро с ней свяжется куратор федерации и даст какие-то инструкции. Позже заявительнице позвонил мужчина с неизвестного номера и сказал, что Тимошинина может стать фигурантом уголовного дела в связи с переводом денег в недружественные страны. Тимошинина, поговорив еще с представившимися специалистами Центробанка и ФСБ, сняла накопления в размере около 1 млн рублей, а затем возле отделения банка в центре Москвы передала их курьеру на электросамокате. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.