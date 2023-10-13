Житель Пензы убил возлюбленную во время ссоры за неделю до ее 18-летия

Житель Пензы столкнул свою возлюбленную с лестницы во время ссоры, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что девушка скончалась на месте, не дожив до своего совершеннолетия всего одну неделю.

По данным канала, погибшая училась в Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса и жила в одной комнате со своим ухажером. Ее тело нашли другие студенты, приживающие в том же доме.

Молодой человек признался в содеянном на допросе. По его словам, произошло это случайно во время ссоры на бытовой почве. Когда он понял, что девушка мертва, испугался и сбежал с места преступления. В отношении него возбуждено дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что школьник из Екатеринбурга расправился со своей подругой, обвинив ее в измене. Инцидент произошел в квартире другого подростка, который пригласил друзей, воспользовавшись отсутствием родителей. Там подростки распивали алкоголь, после чего гость начал выяснять отношения с подругой. Правоохранители нашли убитую раздетой и изуродованной в ванной, где школьник ее избивал, а потом воткнул нож в шею. Подозреваемого задержали, когда он пытался скрыться с места преступления.