В Приморье двух жителей осудили за подрыв гранаты в подъезде

"Приморский краевой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жителей города Арсеньева. Они признаны виновными в совершении преступлений по п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, ношение и хранение взрывного устройства), п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), а также по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В судебном заседании установлено, что в январе 2022 года мужчины 1975 и 1995 годов рождения приобрели у своего знакомого боевую ручную наступательную гранату РГД-5. Вечером этого же дня один из фигурантов, решив отомстить обидчикам своего знакомого, проследовал в подъезд дома №4 по улице Островского в городе Арсеньеве, где в ходе произошедшего конфликта бросил имевшуюся при нем гранату в группу стоящих на лестничной клетке людей", - говорится в сообщении.