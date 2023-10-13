В Приморье двух жителей осудили за подрыв гранаты в подъезде
Двоих жителей приморского города Арсеньева осудили за умышленный взрыв гранаты в подъезде жилого дома. Один из них получил девять лет колонии строгого режима, второго приговорили к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Приморский краевой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жителей города Арсеньева. Они признаны виновными в совершении преступлений по п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, ношение и хранение взрывного устройства), п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), а также по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В судебном заседании установлено, что в январе 2022 года мужчины 1975 и 1995 годов рождения приобрели у своего знакомого боевую ручную наступательную гранату РГД-5. Вечером этого же дня один из фигурантов, решив отомстить обидчикам своего знакомого, проследовал в подъезд дома №4 по улице Островского в городе Арсеньеве, где в ходе произошедшего конфликта бросил имевшуюся при нем гранату в группу стоящих на лестничной клетке людей", - говорится в сообщении.
В резульате подрыва гранаты один человек погиб, пятеро получили ранения.
С учетом позиции и представленных государственным обвинителем доказательств, суд признал подсудимых виновными и назначил мужчине 1995 года рождения наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 350 тыс. рублей и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчине 1975 года рождения, активировавшего боевую гранату, суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.