Злоумышленники похитили деньги и чуть не сбили полицейского на юге столицы

Двое мужчин похитили из припаркованной в торговом центре машины клатч, в котором лежали 800 долларов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по столице Владимир Васенин в пятницу, 13 октября.

Преступление было совершено на парковке торгового центра на проспекте Лихачева. Неизвестные вскрыли салон автомобиля и забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на другой машине.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Транспортное средство, на котором передвигались похитители, удалось установить. Во время погони водитель протаранил несколько автомобилей и выехал на детскую площадку. Один из полицейских покинул салон служебной машины и несколько раз выстрелил в воздух, однако злоумышленники едва не сбили его.

Погоня прекратилась на улице Академика Виноградова. Одного из подозреваемых задержали на месте, остальных нашли по месту жительства.

Двоим задержанным, непосредственно причастным к краже, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Остальные участники заезда проходят по делу в качестве свидетелей.

— Материалы в отношении водителя, который едва не совершил наезд на полицейского, направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — резюмировал Васенин.