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В Санкт-Петербурге на доставщика еды упало дерево

Доставщик еды, ехавший на велосипеде, получил травмы из-за падения на него дерева в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге на доставщика еды упало дерево
© globallookpress.com

По словам источника издания, ЧП произошло 12 октября на улице Композиторов.

Доставщик выполнял один из заказов, когда на него упало дерево. Мужчина получил сложный перелом правой лопатки и был госпитализирован.

Накануне в Санкт-Петербурге были сильный ветер и дождь. По данным МЧС, спасатели совершили 54 выезда, связанные с ликвидацией последствий разгула стихии, большинство из них – для предотвращения угрозы или ликвидации последствий падения деревьев.

Ранее в Грозном из-за сильного ветра упал башенный кран. Находившийся в нем рабочий погиб.

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