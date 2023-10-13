В Санкт-Петербурге на доставщика еды упало дерево

Доставщик еды, ехавший на велосипеде, получил травмы из-за падения на него дерева в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

По словам источника издания, ЧП произошло 12 октября на улице Композиторов.

Доставщик выполнял один из заказов, когда на него упало дерево. Мужчина получил сложный перелом правой лопатки и был госпитализирован.

Накануне в Санкт-Петербурге были сильный ветер и дождь. По данным МЧС, спасатели совершили 54 выезда, связанные с ликвидацией последствий разгула стихии, большинство из них – для предотвращения угрозы или ликвидации последствий падения деревьев.